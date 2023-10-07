Wanita Tewas Diduga Dianiaya Anak Pejabat, Partai Perindo Dorong Polisi Usut Tuntas

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengaku turut prihatin atas meninggalnya seorang wanita muda bernama Dini Sera Afriyanti (29).

Ia diduga janda beranak satu itu tewas setelah mendapat penganiayaan, mulai dari dipukul, ditendang hingga dilindas mobil. Diduga pelaku penganiayaan ialah seorang anak pejabat, berinisial GRT (31).

"Partai Perindo turut prihatin dan berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Dini Sera Afrianti. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," kata Ike kepada wartawan, Sabtu (7/10/2023).

Ike yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II itu meminta pihak kepolisian untuk lebih profesional dalam mengusut kasus ini.

Pasalnya, ada dugaan jika pelaku penganiayaan adalah anak dari pejabat anggota DPR RI, yang dikhawatirkan akan ada intervensi terhadap kasus ini.

"Partai Perindo meminta kasus ini diusut hingga tuntas dan pelaku harus mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Karena, penganiayaan yang dilakukan sudah di luar nalar manusia. Di mana korban dipukul, ditendang, diseret, hingga dilindas mobil sampai kemudian korban meninggal dunia," jelas Ike yang merupakan mantan news anchor ini.

Diketahui, Tim penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dikabarkan telah menangkap pelaku inisial GRT yang diduga anak anggota DPR-RI.

GRT dibekuk atas kasus penganiayaan yang diduga menyebabkan meninggalnya Dini Sera Afrianti.

Peristiwa tewasnya wanita asal Sukabumi, Jawa Barat tersebut, bermula saat Dini diajak oleh GRT ke Blackhole KTV di Jalan Mayjen Jonosewojo, Surabaya Barat, pada Selasa malam (3/10). Diduga mereka cekcok.

Dari hasil penyelidikan melalui rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) dan keterangan dokter, penganiayaan dimulai dari Blackhole KTV.

"Dini Sera dipukul juga menggunakan botol minuman jenis Tequila sebanyak dua kali di bagian belakang. Setelah itu di lorong juga terlibat cekcok. Ada satpam yang melihatnya,” ujar Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce, Jumat (6/10/2023).

Pasma mengungkapkan, setelah cekcok di lorong Blackhole KTV, Dini dan GRT menuju basement parkiran Lenmarc.