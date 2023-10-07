Pantau Kasus Pemerasan Syahrul Yasin Limpo, Kapolri Terjunkan Tim ke Polda Metro

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit berpesan kepada anggota penyidik Polri harus cemat menangani kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga dilakukan oknum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kapolri juga meminta tim dari Mabes Polri ikut turun tangan mengasistensi kasus ini. Sebab, kasus ini karena menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik, juga menyangkut lembaga yang dikenal publik.

"Jadi penanganannya harus cermat harus hati-hati. Oleh karena itu, saya minta tim dari mabes untuk ikut turun mengasistensi. Sehingga di dalam proses penanganannya jadi cermat karena kami tidak ingin polri tidak perlu profesional," kata Kapolri ditemui usai acara di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sleman, Sabtu (7/10/2023).

Listyo mengaku, dirinya mengikuti perjalanan penanganan kasus dugaan pemerasan oleh oknum pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaporkan di Polda Metro.

"Saya juga mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut saat ini naik sidik (penyidikan-Red)," kata Kapolri.

(Fakhrizal Fakhri )