HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Partai Pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |19:49 WIB
Sejumlah Partai Pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Partai Pendukung Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa)
JAKARTA - Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo semakin meyakinkan untuk memenangkan pesta politik terbesar negeri ini pada Pemilu 2024 mendatang.

Dukungan untuk mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu semakin bertambah dan solid. Dukungan terus berdatangan dan satu per satu partai politik bergabung dan menyatakan dukungannya setelah PDI Perjuangan resmi mengumumkan Ganjar sebagai Capres yang akan mereka usung.

Hingga kini tercatat ada lima partai politik yang telah secara resmi menyatakan mendukung Ganjar.

 Berikut Daftarnya :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada tanggal 21 April 2023. Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang menunjuk dan mengumumkannya.

“Pada jam 13.45, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai, untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” ucap Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Ganjar yang hadir dalam momen deklarasi tersebut menyatakan akan berjuang sebaik-baiknya pada Pilpres 2024.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ganjar.

Halaman:
1 2 3
      
