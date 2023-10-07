Saat Jokowi Tak Sebut Nama Kaesang saat Pidato Konsolidasi Relawan di Bogor

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor.

Putra bungsunya, Kaesang Pangarep juga turut hadir dalam acara tersebut. Namun, dalam pembukaan sambutanya, Jokowi tidak menyebutkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Presiden Jokowi hanya menyapa Anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha. "Yang saya hormati Ketum Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi Mas Isnaini yang saya hormati, beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh relawan yang pagi hari ini hadir," ucap Jokowi membuka sambutannya di atas panggung, Sabtu (7/10/2023).

Kemudian, Jokowi menyampaikan beberapa patah hingga akhirnya menyapa nama Giring.

"Hadir di sini juga Mas Giring," sambungnya.

Rupanya, Kaesang memang tidak mengikuti acara ketika Presiden Jokowi menyampaikan arahannya dihadapan 16 ribu relawan. Kaesang diketahui pergi meninggalkan lokasi acara terlebih dahulu.

"Mas Kaesang hadir, tetapi tidak pada saat Pak Jokowi datang di forum tersebut. Memang kami undang, Mas Kaesang kami mengundang," kata Penanggung Jawab Agenda Muhammad Isnaini saat dikonfirmasi terpisah.

"Masalah waktu aja, jadi Mas Kaesang tiba duluan menyapa," sambungnya.