Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Jokowi Tak Sebut Nama Kaesang saat Pidato Konsolidasi Relawan di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:14 WIB
Saat Jokowi Tak Sebut Nama Kaesang saat Pidato Konsolidasi Relawan di Bogor
Kaesang Pangarep (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor.

Putra bungsunya, Kaesang Pangarep juga turut hadir dalam acara tersebut. Namun, dalam pembukaan sambutanya, Jokowi tidak menyebutkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Presiden Jokowi hanya menyapa Anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha. "Yang saya hormati Ketum Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi Mas Isnaini yang saya hormati, beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh relawan yang pagi hari ini hadir," ucap Jokowi membuka sambutannya di atas panggung, Sabtu (7/10/2023).

Kemudian, Jokowi menyampaikan beberapa patah hingga akhirnya menyapa nama Giring.

"Hadir di sini juga Mas Giring," sambungnya.

Rupanya, Kaesang memang tidak mengikuti acara ketika Presiden Jokowi menyampaikan arahannya dihadapan 16 ribu relawan. Kaesang diketahui pergi meninggalkan lokasi acara terlebih dahulu.

"Mas Kaesang hadir, tetapi tidak pada saat Pak Jokowi datang di forum tersebut. Memang kami undang, Mas Kaesang kami mengundang," kata Penanggung Jawab Agenda Muhammad Isnaini saat dikonfirmasi terpisah.

"Masalah waktu aja, jadi Mas Kaesang tiba duluan menyapa," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement