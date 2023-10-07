Ingatkan Potensi Perpecahan Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Beda Pilihan Itu Biasa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perbedaan pilihan saat pesta demokrasi Pemilu 2024 merupakan hal yang sangat biasa. Dia tidak ingin dengan perbedaan itu justru mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Jokowi dalan pidatonya di rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

"Saya wanti-wanti pemilu 2024 baik itu Pilpres, pemilihan legislatif, dan Pilkada. Gubernur, Bupati, dan Walikota. Itu kita menjadi terpecah belah karena perbedaan pilihan, jangan. Beda pilihan itu biasa, beda pilihan itu wajar dan gapapa," kata Jokowi.

Dia melihat, masyarakat sangat mudah terprovokasi saat gelaran peserta demokrasi. Padahal pemimpin yang mereka dukung saling menghargai dan tidak bermusuhan.

"Kadang-kadang pemimpinnya sudah bareng-bareng sudah makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang di bawah masih ribut," kata Jokowi.