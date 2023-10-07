Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eksklusif: Foto Firli dan SYL Berbincang di Lapangan Bulu Tangkis Diambil Sebelum Kasus Korupsi Kementan Mencuat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |21:19 WIB
Firli Bahuri dan SYL beserta pihak lain berbincang di lapangan bulu tangkis (foto: Ist)
JAKARTA - Beredar foto Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah lapangan bulutangkis.

Dalam foto tersebut, disebutkan Firli dan SYL melakukan pertemuan dan bicara empat mata di lapangan bulu tangkis itu. Narasi itupun langsung dibantah.

Dari pengakuan sumber yang tak mau disebutkan, Narasi biacara empat mata adalah keliru, di saat yang bersamaan, di dalam lapangan bulu tangkis itu banyak pihak yang ikut berbincang.

Masih menurut sumber yang sama, foto tersebut beredar dan diambil pada Rabu, 2 maret 2022. Pada hari itu, pukul 09.00 WIB, KPK ada giat bersama Menko Ekonomi, Mentan, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Bulog, di Gedung KPK, tentang import hortulikultura dan buffer stock.

"Maret 2022, belum ada kasus terkait Kementan di KPK," kata sumber tersebut.

