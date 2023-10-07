Eksklusif: Ditemui di GOR Bulutangkis, Firli Bahuri Minta Syahrul Yasin Limpo Pulang

Pertemuan Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo tidak hanya berdua (Foto: dok istimewa)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bertemu mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Olahraga (GOR) Tangki, Jakarta Barat.

Okezone memperoleh video eksklusif pertemuan antara Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo.

Dalam pertemuan itu, diketahui Firli dan Syahrul Yasin Limpo tidak hanya berdua dan diketahui banyak pengunjung di GOR tersebut.

Firli tampak bermain bulung tangkis dengan pertandingan ganda putra.

Berdasarkan sumber Okezone, Syahrul Yasin Limpo datang sendiri ke GOR guna bertemu dengan Firli Bahuri.

Lalu Firli sempat berulang kali meminta Syahrul Yasin Limpo untuk pulang. Kemudian, Firli pun mengabaikan Syahrul Yasin Limpo sehigga yang bersangkutan pun pulang dengan tidak pamit.

Sementara itu, foto Firli dan Syahrul Yasin Limpo yang beredar diambil pada Rabu, 2 maret 2022. Pada hari itu, pukul 09.00 WIB,