Eksklusif: Dicuekin Firli Bahuri, Syahrul Yasin Limpo Pulang Tidak Pamit

Pertemuan Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo tidak hanya berdua (Foto: dok istimewa)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengabaikan kedatangan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Olahraga (GOR) Tangki, Jakarta Barat.

Syahrul Yasin Limpo datang sendiri menemui Firli Bahuri, demikian kata sumber Okezone, Sabtu (7/10/2023).

Firli Bahuri pun sempat berulang kali meminta Syahrul Yasin Limpo untuk pulang. Lalu, Firli pun mengabaikan kedatangan Syahrul Yasin Limpo sehingga eks Mentan itu pulang dengan tidak pamit.

Dalam pertemuan itu, diketahui Firli dan Syahrul Yasin Limpo tidak hanya berdua dan diketahui banyak pengunjung di GOR tersebut.

Firli tampak bermain bulung tangkis dengan pertandingan ganda putra.

Sementara itu, foto Firli dan Syahrul Yasin Limpo yang beredar diambil pada Rabu, 2 maret 2022. Pada hari itu, pukul 09.00 WIB,