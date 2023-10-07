Eksklusif: Foto Firli-SYL Tidak Bicara Empat Mata, GOR Bulu Tangkis Disebut Ramai Pengunjung

JAKARTA - Foto Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah lapangan bulutangkis menjadi perbincangan publik.

Dalam narasi di foto tersebut, Firli dan SYL melakukan pertemuan dan bicara empat mata di lapangan bulu tangkis itu. Narasi itupun langsung dibantah salah satu sumber yang tak mau disebutkan namanya, eksklusif kepada Okezone.

"Tidak ngobrol berdua, ada orang lain, dan banyak pengunjung umum," katany kepada Okezone, Sabtu (7/10/2023).

Masih menurut sumber yang sama, dijelaskan bahwa SYL datang secara mendadak dan mengaku hanya ingin menonton.

"Intinya dia datang dadakan. Tau posisi lagi main badminton, bilangnya mau nonton," katanya.

Menurutnya, foto tersebut beredar dan diambil pada Rabu, 2 maret 2022. Pada hari itu, pukul 09.00 WIB, KPK ada giat bersama Menko Ekonomi, Mentan, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Bulog, di Gedung KPK, tentang import hortulikultura dan buffer stock.

"Maret 2022, belum ada kasus terkait Kementan di KPK," kata sumber tersebut.