Malaysia dan Singapura Keluhkan Kualitas Udara Imbas Kebakaran di Indonesia, Ini Kata Jokowi

JAKARTA - Malaysia dan Singapura mengeluhkan polusi udara yang kian memburuk akibat dari kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa peristiwa kebakaran hutan tidak hanya terjadi di Indonesia.

Jokowi menyebut, kemarau panjang tahun ini menyebabkan cuaca panas melebihi dari batas suhu normal. Ia menegaskan pihaknya akan berusaha mengendalikan musibah ini.

"Tidak hanya di Indonesia kebakaran hutan itu terjadi, di Amerika Serikat di Kanada, dan kita kita disini bisa mengendalikan lah coba bandingkan dengan 2015 masih jauh sekali," ucap Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023).

Jokowi juga telah memerintahkan TNI dan Polri untuk turut membantu dalam penanggulangan masalah kebakaran hutan di Indonesia.

"Tetapi memang yang kebakaran pasti mengeluarkan asap, asapnya itu kalau kena angin itu bisa kemana mana. Yang terpenting saya sudah perintah kepada Panglima dan Kapolri dan pemda untuk segara menangani sekecil apapun titik api sehingga tidak membesar," ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Malaysia telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah kabut asap lintas batas yang berdampak pada negara tersebut.