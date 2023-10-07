Presiden Jokowi Curhat Betapa Rumitnya Mengelola Indonesia: Jangan Dibandingkan dengan Negara Kecil

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut mengelola Indonesia bukan pekerjaan yang mudah. Karena, Indonesia memiliki wilayah yang luas.

Hal itu dikatakan Jokowi saat sambutan acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Sabtu (7/10/2023).

"Ini negara besar, dari Sabang sampai Merauke itu negara yang sangat luas, negara dengan penduduk yang sangat besar. Jangan dibandingkan dengan negara kecil yang mengelola jauh lebih mudah," kata Jokowi.

Jokowi pun menggambarkan luasan Indonesia bahwa perjalanan dari ujung barat hingga ujung timur memakan waktu 9 jam penerbangan. Jarak tempuh itu sama dengan dari London ke Istanbul.

"Kalau naik kapal nggak tau berapa minggu atau berapa bulan karena saya belum pernah mencoba. 9 jam 15 menit itu kalau dari London sampai ke Istanbul kurang lebih itu melewati 8 sampai 7 negara. Ini negara gede banget kadang-kadang orang gak ngerti lapangan keliatan memudahkan," ungkapnya.

Belum lagi ditambah oleh jumlah pulau Indonesia mencapai sekitar 17 ribu serta penduduk Indonesia. Semua membutuhkan infrastrur yang memadai.