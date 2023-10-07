Eksklusif: Ini Kesaksian Dua Pemain di Balik Layar Foto Firli-SYL di GOR Bulutangkis

JAKARTA - Belakangan beredar foto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di GOR badminton di Jakarta.

Ternyata saat itu mereka tidak bertemu berdua, melainkan banyak orang yang ada di tempat latihan olah raga badminton itu.

Hal itu diungkap dua pemain badminton yang biasa bermain bareng Ketua KPK setiap pekannya di tempat itu.

Dua pemain badminton yang biasa bermain bersama Ketua KPK Firli Bahuri yakni: Edi Hartono alias Ko Kempong, Trikus Haryanto dan Dwiki Juang.

Edi Hartono mengaku dirinya mengetahui persis suasana pada foto yang beredar tersebut. Edi menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada 2 Maret 2022. Saat itu Firli Bahuri sedang bermain badminton bersama atlet badminton lainnya seperti, Trikus Haryanto, Dwiki, Didid Juang dan atlit lainnya.

Tiba-tiba mereka kedatangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hendak menemui Firli Bahuri yang saat itu sedang bermain badminton.

Pertemuan yang sangat singkat itu hanya dalam hitungan menit dikarenakan Firli kembali bermain badminton berpasangan dengan Trikus Heryanto melawan Didid Juang dan Dwiky.