Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eksklusif: Ini Kesaksian Dua Pemain di Balik Layar Foto Firli-SYL di GOR Bulutangkis

Muhammad David , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |23:26 WIB
Eksklusif: Ini Kesaksian Dua Pemain di Balik Layar Foto Firli-SYL di GOR Bulutangkis
Firli Bahuri bermain bulu tangkis (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan beredar foto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di GOR badminton di Jakarta.

Ternyata saat itu mereka tidak bertemu berdua, melainkan banyak orang yang ada di tempat latihan olah raga badminton itu.

Hal itu diungkap dua pemain badminton yang biasa bermain bareng Ketua KPK setiap pekannya di tempat itu.

Dua pemain badminton yang biasa bermain bersama Ketua KPK Firli Bahuri yakni: Edi Hartono alias Ko Kempong, Trikus Haryanto dan Dwiki Juang.

Firli-SYL

Edi Hartono mengaku dirinya mengetahui persis suasana pada foto yang beredar tersebut. Edi menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada 2 Maret 2022. Saat itu Firli Bahuri sedang bermain badminton bersama atlet badminton lainnya seperti, Trikus Haryanto, Dwiki, Didid Juang dan atlit lainnya.

Tiba-tiba mereka kedatangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hendak menemui Firli Bahuri yang saat itu sedang bermain badminton.

Pertemuan yang sangat singkat itu hanya dalam hitungan menit dikarenakan Firli kembali bermain badminton berpasangan dengan Trikus Heryanto melawan Didid Juang dan Dwiky.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284//kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138965//syl_saat_ditangkap_kpk-pvaK_large.JPG
KPK Eksekusi SYL, Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/337/3126616//adik_eks_jubir_kpk_febri_diansyah-XJch_large.jpg
Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU SYL, Adik Febri Diansyah Irit Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/337/3125376//ilustrasi-7yZu_large.jpg
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil Adik Febri Diansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271//syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3124024//juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika-YSTg_large.jpg
KPK Geledah Firma Hukum Visi Law Office Terkait Perkara TPPU SYL
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement