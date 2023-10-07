Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Ular Kobra Bersarang di Rumah Warga Tangerang

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |07:06 WIB
TANGERANG - Puluhan ular kobra bersarang di rumah warga Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Total, terdapat 30 ekor ular korban dengan 1 induknya bersarang di belakang lemari rumah tersebut.

Danpos Balaraja BPBD Kabupaten Tangerang, Tauhid mengatakan ular tersebut pertama kali ditemukan oleh seekor kucing penghuni rumah. Mulanya kucing tersebut berteriak.

"Kucing itu teriak-teriak disangkanya oleh tuan rumah kucing itu berantem, lalu ditengok ternyata ada uler kobra yahh panjangnya hampir semeter setengah (1,5 meter)," ujarnya, Jumat, (6/10/2023).

Penghuni yang takut kemudian memanggil petugas pemadam kebakaran (Damkar) untuk mengevakuasi ular tersebut. Petugas oun sempat kesulitan mengevakuasi ular.

"Posisi ular ada di belakang lemari pakaian, kita agak kesulitan, kita harus evakuasi lemari dulu setelah itu kita tangkap dengan alat yang kita punya," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
tangerang ular kobra
