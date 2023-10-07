12 Jam Baru Padam, Kebakaran Lapak Barang Bekas Cakung Akibat Pembakaran Sampah

JAKARTA - Kebakaran yang melanda lapak penampungan barang bekas di Jalan Tipar Cakung, dekat Rumah Susun (Rusun) Albo Lestari, Cakung Barat, Jakarta Timur berhasil dipadamkan. Api yang berkobar sejak Jumat malam kemarin sekira pukul 19.53 WIB, baru saja tuntas dinyatakan padam pada pukul 08.10 WIB Sabtu pagi ini (7/10/2023).

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan, pemilik lapak seluas kurang lebih lima hektare tersebut, mengalami kerugian sekitar Rp300 Juta. Gatot mengungkapkan, kebakaran lapak barang bekas itu diawali dari pembakaran sampah yang merambat.

"Dugaan penyebab kebakaran itu awalnya pemilik lapak sedang membakar kayu bekas dan tidak ditunggu (diawasi). Tiba-tiba api menjadi besar dan menyambar lapak-lapak yang lainnya, akhirnya kebakaran menjadi tidak terkendali," ujar Gatot dalam keterangannya, Sabtu (7/10/2023).

Proses pemadaman, lanjut Gatot, dilakukan oleh 130 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, yang juga dibantu oleh Damkar Jakarta Utara. Adapun jumlah mobil pompa air yang dikerahkan yakni sebanyak 26 unit.

"Kami kerahkan 130 personel pemadam dengan 26 unit mobil pompa air, yang terdiri dari 21 unit Damkar Jaktim dan lima unit dari Damkar Jakarta Utara," ujar Gatot.

Gatot menuturkan, tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut. Total jiwa yang terselamatkan yakni diperkirakan 20 KK dengan 60 jiwa. "Saat ini pemadaman api kebakaran selama 12 jam kurang lebih, telah berhasil dipadamkan," tutup Gatot.

(Arief Setyadi )