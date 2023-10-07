Puluhan Orang Terdampak Kebakaran Lapak Barang Bekas di Cakung

Kebakaran lapak barang bekas di Cakung, Jakarta Timur (Foto: Irfan Maulana)

JAKARTA - Sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 60 orang menjadi korban terdampak kebakaran lapak barang bekas di Jalan Rusun RPTRA Albo Lestari, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jumat 6 Oktober 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pun mendirikan tenda untuk tempat menampung sementara para warga terdampak.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa mengatakan, kebakaran yang terjadi pada pukul 19.53 itu berhasil dipadamkan pada pukul 00.04, Sabtu, (7/10/2023). Saat ini, statusnya masih dalam pendinginan.

"Jumlah Terdampak : 20 KK atau 60 Jiwa. Sedangkan korban luka-luka dan meninggal nihil," kata dia dalam keterangannya.

Sementara, penyebab terjadinya kebakaran kata Isnawa masih dal penyidikan. Begitu juga jumlah kerugian yang belum dapat ditaksir.