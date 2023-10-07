Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Orang Terdampak Kebakaran Lapak Barang Bekas di Cakung

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |09:47 WIB
Puluhan Orang Terdampak Kebakaran Lapak Barang Bekas di Cakung
Kebakaran lapak barang bekas di Cakung, Jakarta Timur (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 60 orang menjadi korban terdampak kebakaran lapak barang bekas di Jalan Rusun RPTRA Albo Lestari, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jumat 6 Oktober 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pun mendirikan tenda untuk tempat menampung sementara para warga terdampak.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa mengatakan, kebakaran yang terjadi pada pukul 19.53 itu berhasil dipadamkan pada pukul 00.04, Sabtu, (7/10/2023). Saat ini, statusnya masih dalam pendinginan.

"Jumlah Terdampak : 20 KK atau 60 Jiwa. Sedangkan korban luka-luka dan meninggal nihil," kata dia dalam keterangannya.

Sementara, penyebab terjadinya kebakaran kata Isnawa masih dal penyidikan. Begitu juga jumlah kerugian yang belum dapat ditaksir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement