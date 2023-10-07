Turap Ambrol Tewaskan Pekerja di Pondok Aren, Polisi Duga Ada Unsur Kelalaian

TANGSEL - Pihak kepolisian masih memeriksa saksi-saksi atas ambrolnya dinding turap di proyek normalisasi Kali Serua di Villa Bintaro Regency, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel).

Peristiwa pada Jumat (06/10/23) siang itu menyebabkan seorang pekerja bernama Herman (35) tewas dan 5 lainnya luka-luka. Kini sekeliling lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi.

Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga ada unsur kelalaian pekerja di lokasi. Hal itu ditandai fakta-fakta tak digunakannya peralatan keselamatan diri saat pengerjaan proyek berlangsung.

“Enggak ada, enggak ada (peralatan keselamatan), mereka itu mengabaikan keselamatan kerja. Tidak dibekali dengan peralatan pendukung," kata Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodiq.

"Dari pimpinan proyek ini semua sudah kita amankan. Sekarang kita periksa saksi-saksi," tambahnya.

Hingga saat ini, sejumlah saksi dari kontraktor pelaksana dan para pekerja telah dimintai keterangan. Berdasarkan data yang dikantongi, polisi menyebut besar kemungkinan ada tersangka dalam peristiwa tersebut.

"Sangat besar," ungkapnya.

Proyek pembangunan turap Kali Serua di lokasi dikerjakan sejak 2 bulan lalu. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp4,8 miliar. Pelaksanaannya dikerjakan PT Cahaya Kintamanik dengan waktu 197 hari kalender.