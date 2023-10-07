Korban Kebakaran Jatayu Kebayoran Lama Diberikan Pemulihan Psikologis

JAKARTA - Puluhan penyintas kebakaran di Jalan Jatayu 1, RW 05, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP).

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernard Tambunan mengatakan, sebanyak 51 anak mengikuti LDP. Mereka diajak dan dihibur guna mengembalikan kesehatan mental dan psikologis.

"Dalam proses pemulihan psikologis mereka, kami melakukan beberapa kegiatan seperti bermain, bernyanyi, mendongeng. Selain itu, juga diberikan relaksasi dan konseling bagi penyintas dewasa dan orangtua," ujarnya pada wartawam, Sabtu (7/10/2023).

Bernard menambahkan, dalam kegiatan LDP ini Tim LDP Psikososial DKI Jakarta berkolaborasi dengan BPBD DKI Jakarta, Dinas Kesehatan, PMI Jakarta Selatan, dan Pelopor Perdamaian Kemensos RI.

"Kami akan terus pantau dan bantu para penyintas kebakaran ini dalam beberapa hari ke depan, baik secara material maupun pemulihan psikologis mereka" tuturnya.

Diketahui, untuk membantu penyintas, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan menyerahkan sejumlah kebutuhan seperti kertas concorde empat set, buku perpustakaan 10 pieces, puzzle 10 pieces, alat permainan PAUD 10 pieces, permen lima dus, biskuit lima dus, paket sholat wanita 50 stel, paket shalat pria 50 stel, tas ransel 24 buah, spidol lima pieces, kertas flipchart satu set, handuk 24 pieces, dan daster 24 pieces.

(Arief Setyadi )