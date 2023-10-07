Ibu dan Anak Tewas Tinggal Kerangka di Depok Terindikasi Paranoid dan Delusional

JAKARTA - Ketua Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor) Nathanael Elnadus J Sumampow mengungkapkan Grace Arijani Harahap (64) yang ditemukan dalam kondisi sisa kerangka bersama anaknya David Arianto Wibowo (38) dalam rumah di Depok mengalami perubahan interaksi sejak sang suami meninggal dunia.

“Bahwa kedua individu ini tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1987 dan ada perubahan dalam relasi interaksi dalam keluarga pasca meninggalnya suami kurang lebih tahun 2011, jadi sudah 12 tahun yang lalu,” ujar Nathanael saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (6/10/2023).

Nathanael menyampaikan, Grace hanya ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan, juga dengan David yang lulusan SMA dan tidak bekerja.

Berdasarkan penyelidikan, Nathanael mengatakan Grace dianalisis kepribadiannya melalui catatan-catatan yang ditinggalkan, buku-buku yang dibacanya, gaya dan pola hidupnya, serta pilihan makanan dan minumannya. Grace terindikasi paranoid dan delusional.

“Kami menemukan adanya indikasi seseorang yang memiliki ciri kepribadian yang bisa kami sebutkan sebagai ciri kepribadian paranoid. Jadi penuh kecurigaan, ada penuh kecemasan, sulit relasi di lingkungan sosialnya dengan orang lain,” ujarnya.

“Kondisi ini diperburuk pasca suaminya meninggal, di mana sebelumnya suami sangat terlibat, banyak mendukung, memfasilitasi, kebutuhan dan membantu dalam mengurus rumah tangga termasuk keuangan,” sambungnya.