INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap Pesan Anak Tinggal Kerangka di Depok: Saya Capek dengan Mama yang Delusional

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |13:34 WIB
Terungkap Pesan Anak Tinggal Kerangka di Depok: Saya Capek dengan Mama yang Delusional
TKP mayat ibu-anak tinggal kerangka. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menyimpulkan hasil penyelidikan kasus temuan dua jenazah ibu berinisial GAH (64) dan anak DAW (38) yang ditemukan tinggal kerangka di Perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Keduanya dipastikan meninggal akibat bunuh diri.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan kesimpulan itu didapatkan dari adanya hasil penyelidikan interkolaborasi profesi dari berbagai ahli dan petunjuk yang ditemukan di lokasi keduanya bunuh diri.

 BACA JUGA:

Hengki kemudian membeberkan isi curhatan korban DAW yang ada di ponsel miliknya pada 23 Februari 2023. Dalam curhatan itu, DAW mengisyaratkan korban ingin bunuh diri.

“Saya sudah capek dengan kehidupan saya capek dengan semua kebohongan saya capek dengan mama saya yang delusional dan tidak pernah sadar-sadar, saya sudah depresi selama 2 tahun saya mau bunuh diri,” ujar Hengki saat membacakan curhatan itu, Hengki saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (6/10/2023).

 BACA JUGA:

Kemudian pada 27 Juli 2023, lanjut Hengki, pihaknya menemukan sebuah pesan yang ada di laptop korban yang berjudul ‘to you whomever’.

“Jika ada yang membaca ini maka itu saya sudah mati bersama  ibu saya. Tergantung apakah dia akan menunjukannya atau tidak,” ucapnya.

“Nah ini penting nanti penjelasan berikut. Dan di paragraf berikutinya tertulis di sini ‘Sejujurnya saya terkejut saya tidak bunuh diri di awal’. Jadi ini clue-nya meskipun banyak, ini clue-nya ada di sini,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
