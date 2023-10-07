Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Pranowo: Setiap Keluarga Bisa Berdaulat Ketahanan Pangan

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |13:36 WIB
Bacapres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa setiap keluarga sebenarnya bisa berdaulat terhadap ketahanan pangan dengan cara membuat kebunnya sendiri di pekarangan rumahnya.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat kunjungannya melihat perkebunan tengah kota di Taman Agro Wisata, Jalan Kampung Salo, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Sabtu (7/10/2023).

"Sebenarnya juga setiap keluarga bisa berdaulat, artinya ketika harga cabai umpamanya naik bisa tanam sendiri, kalau dulu orangtua kita ngajarin apotik hidup, warung hidup, ternyata ibu-ibu di sini masih hafal juga soal itu," kata Ganjar usai berkunjung di perkebunan tengah kota, Kembangan, Jakarta Barat.

Keunggulan menanam tanaman sendiri, kata Ganjar, di antaranya bisa dikonsumsi sendiri bahkan dijual untuk menambah penghasilan sehari-hari.

"Mereka lakukan itu, bahkan di antaranya mengolah, bahkan sampai dikonsumsi sendiri sampai dijual, nah ini kita bisa berikan dukungan pada orang-orang punya kemauan tekad yang bagua, ya itu tadi bisa memenuhi ketahanan pangan kita," ucap Ganjar.

