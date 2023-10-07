Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Foto Pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dan SYL di GOR Bulutangkis

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:00 WIB
Polisi Dalami Foto Pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dan SYL di GOR Bulutangkis
Beredar foto Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Syahrul Yasin Limpo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, polisi bakal mendalami lebih lanjut tentang foto yang beredar di masyarakat tentang pertemuan Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah lapangan bulutangkis.

"Terkait foto yang beredar, seputar pertemuan yang terjadi juga telah direkomendasikan dalam pelaksanaan gelar perkasa yang dilakukan pada Jumat, 6 Oktober 2023 di ruang gelar perkasa Bag Wassidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait temuan dokumen foto dimaksud," ujar Ade pada wartawan, Sabtu (7/10/2023).

Menurutnya, polisi bakal mencari tahu tentang kebenaran foto pertemuan Firli dengan SYL itu. Sesuai Pasal 65 Jo Pasal 36 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan larangan bagi penyidik untuk berhubungan langsung maupun tak langsung dengan pihak yang berperkara dengan penanganan tindak pidana korupsi yang KPK dengan alasan apapun.

"Adanya larangan tuk hubungan langsung maupun tak langsung dengan pihak tersangka atau pihak lain terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun," tuturnya.

"Jadi, terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali, akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi," ujarnya.

Namun, Ade enggan menjelaskan secara detil tentang jumlah pemerasan dimaksud dalam perkara yang dialami SYL itu. Pasalnya, hal itu masuk dalam materi penyidikan, hanya polisi memastikan bakal menangani kasus itu secara profesional, akuntabel, transparansi berkeadilan sebagaimana konsep program Polri Presisi.

(Arief Setyadi )

      
