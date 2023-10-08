Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Boltim Sulut

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |02:00 WIB
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Boltim Sulut
A
A
A

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 4,8 magnitudo mengguncang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara (Boltim Sulut), Minggu, (8/10/2023) pukul 01.32 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0.27 Lintang Selatan dan 125.17 Bujur Timur.

"25 kilometer Tenggara Tutuyan, Boltim Sulut. Kedalaman 10 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)

      
BMKG gempa Gempa Bumi
