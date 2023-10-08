Dini Hari, Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Tojo Una-Una Sulteng

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 4,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu, (8/10/2023) pukul 01.04 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0.77 Lintang Selatan dan 122.14 Bujur Timur.

"76 kilometer Tenggara Tojo Una-Una, Sulteng. Kedalaman 10 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)