HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 8 Oktober: Ledakan Meteor di Bone Sulsel Tewaskan 1 Orang

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |04:31 WIB
Peristiwa 8 Oktober: Ledakan Meteor di Bone Sulsel Tewaskan 1 Orang
A
A
A

JAKARTA - Sederatan peristiwa pernah terjadi pada 8 Oktober dari tahun ke tahun. Sejumlah peristiwa atau momen yang terjadi pada 8 Oktober tercatat menjadi bagian dari sejarah perjalanan dunia. Tak hanya peristiwa, sejumlah tokoh juga pernah lahir atau meninggal pada 8 Oktober.

Okezone merangkum beberapa peristiwa mulai dari hari kelahiran tokoh seperti Agus Salim hingga ditangkapnya seorang pejuang revolusioner Kuba, Ernesto Che Guevara. Berikut ulasan singkat Okezone terkait sejumlah peristiwa yang terjadi pada 8 Oktober : 

1. Hari Kelahiran Agus Salim

H Agus Salim, lahir dengan nama Masyhudul Haq, merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Ia lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Kemudian, H Agus Salim meninggal di Jakarta, pada 4 November 1954 di usia 70 tahun.

Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keppres nomor 657 tahun 1961.

2. Ledakan Meteor di Bone, Sulsel

Peristiwa ledakan meteor Bone adalah kejadian alam yang terjadi tanggal 8 Oktober 2009 menjelang pukul 11.30 WITA (03.30 GMT) berupa masuknya sebuah pecahan asteroid ke dalam atmosfer bumi dan meledak di angkasa sehingga menimbulkan kecemasan pada warga sekitarnya akibat suara dan getaran yang ditimbulkannya.

Kejadian ini menelan satu korban jiwa tidak langsung akibat gangguan jantung karena terkejut.

Halaman:
1 2
      
