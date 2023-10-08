Ganjar Punya Strategi Khusus Bagaimana Majukan UMKM di Era Digital

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo turut berbicara mengenai startegi agar produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) tetap berkembang di tengah gempuran penjualan barang online dan import.

Hal itu dikatakan Ganjar merespons pertanyaan seputar startegi kepada UMKM di tengah persaingan dengan online dan barang import usai menghadiri pameran International Handicraft Trade Fair (Inacraft) di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (7/10/2023).

“Iya sebenarnya kita juga mengonlinekan mereka. Memfasilitasi mereka agar bisa masuk pasar dunia. Peran pemerintah jadi begitu penting,” kata Ganjar.

Ganjar menekankan pentingnya proteksi kepada UMKM Indonesia agar tetap bersaing dengan penjualan barang secara online ataupun barang import dari luar negeri.

Langkahnya, kata Ganjar, dengan membuat hak kekayaan intelektual (HAKI) agar produk UMKM bisa masuk pasar dunia dan tidak tergerus oleh perubahan teknologi.

“Kita dorong, kita proteksi, kemudian HaKI-nya kita proteksi juga sehingga ini bisa laku dan kalau sudah mendunia ya kita harus masuk pasar dunia jangan kemudian kita jadi pemain lokal terus. Kita serbu," kata Ganjar.

Ia pun mencontohkan salah langkah yang pernah dilakukan ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tentah yaitu mengirim produk UMKM asal Indonesia ke luar negeri.