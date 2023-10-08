Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang, Perubahan Iklim Hingga Krisis Pangan Jadi Masalah Dunia, Presiden Jokowi: Kita Harus Hati-Hati

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |06:26 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi masalah serius. Diantaranya, perang, perubahan iklim dan krisis pangan.

"Itu sesuatu yang semua negara merasakan semuanya," ujarnya dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023).

Perang yang saat ini masih berlangsung kata dia seperti di Ukraina dan Rusia. Kata dia, perang tersebut lantas menyebabkan kenaikan harga pangan di semua negara.

"Utamannya yang makan bahan baku utamanya gandum," ucapnya.

Termasuk di Indonesia. Menurut dia, gandum menjadi makanan pokok di Indonesia setelah beras.

"Karena impor gandum Indonesia sudah mencapai 11 juta ton," katanya.

Jokowi mengatakan Indonesia sudah mengimpor 11 Ton Gandum dari negara lain. Lanjut dia, gandung dibutuhkan sebagai bahan pokok untuk membuat bahan pangan seperti mie dan roti.

Jokowi pun menuturkan alasan Indonesia mengimpor gandum. Kata dia, di Indonesia gandum tidak bisa tumbuh dengan sempurna.

"Tumbuh tapi tidak bisa menghasilkan gandum. 11 juta ton darimana, 30 persen itu berasal dari Rusia dan berasal dari Ukraina," tuturnya.

Kemudian, soal beras. Kata dia, negara-negara penghasil beras saat ini tengah diterpa perubahan iklim. Di mana, kemarau panjang menyebabkan panen beras menyusut. Termasuk di Indonesia.

"Akhirnya apa ?, yang biasanya mengekspor beras, menghentikan ekspornya, tidak mengekspor beras, dipakai untuk rakyatnya sendiri," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
