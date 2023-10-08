HUT ke-78 TNI Banjir Rekor Nasional dan Dunia, Gelar Alutsista Trimatra hingga Fly Pass Pesawat Terbanyak

JAKARTA – Sebanyak 17 rekor dan penghargaan diberikan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) kepada TNI selama rangkaian persiapan hingga pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahunnya ke-78.

Malam penganugerahan piagam penghargaan dan Medali kehormatan Rekor- Dunia Indonesia dalam acara Pagelaran Wayang Kulit di Mabes TNI Cilangkap, Jumat, 6 Oktober 2023 diterima langsung oleh Panglima TNI Laksanmana TNI Yudo Margono.

Dalam kesempatan yang sama Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan bahwa 17 rekor MURI yang sudah diterima TNI merupakan pencapaian TNI yang luar biasa sebagai hadiah bagi TNI di ulang tahunnya yang ke 78.

“Nanti tanggal 17 Oktober akan nambah satu rekor MURI lagi yaitu Kegiatan Ketahanan Pangan secara Serentak di Lokasi Terbanyak,” ujar Julius, dalam keterangannya, Minggu (8/10/2023).

Jaya Suprana sang pendiri MURI memberikan langsung piagam kepada Panglima TNI sebagai pengkuan Rekor baru.

"Rekor yang dibuat oleh TNI bukan rekor Indonesia saja, tetapi juga masuk kategori rekor dunia karena belum ada tandingan dinegara manapun Angkatan bersenjatanya membuat rekor sebanyak ini," tegasnya.

Jaya Suprana secara khusus juga mengapresiasi dan menghormati sikap dan tindakan Panglima TNI sebagai pejabat tinggi negara, dimana Laksamana TNI Yudo Margono adalah satu-satunya Panglima TNI yang bersedia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat beberapa waktu yang lalu.

"Ini sangat mengharukan dan merupakan suri tauladan yang sangat membanggakan kita semua,” ujarnya.