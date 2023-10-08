Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

862 Kali Gempa Guncang Wilayah Indonesia Selama September, Tertinggi M6,3 di Donggala

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |09:50 WIB
862 Kali Gempa Guncang Wilayah Indonesia Selama September, Tertinggi M6,3 di Donggala
Indonesia Diguncang Ratusan Gempa Selama September
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 862 kali gempa terjadi di Indonesia selama bulan September 2023. Dimana gempa di atas Magnitudo (M) 5,0 terjadi sebanyak 15 kali.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, selama bulan September 2023 di Indonesia terjadi gempa sebanyak 862 kali, gempa magnitudo di atas 5,0 sebanyak 15 kali.

“Gempa magnitudo di bawah 5,0 sebanyak 847 gempa, dan gempa dirasakan sebanyak 48 kali,” ungkap Daryono lewat akun media sosial pribadinya, dikutip Minggu (8/10/2023).

Sementara itu, sejumlah gempa kuat yang dicatat BMKG beberapa kali terjadi diantaranya dengan kekuatan M6,3 yang mengguncang Pulau Karatung, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa 26 September 2023 pukul 08.39.47 WIB.

Selanjutnya, gempa dengan kekuatan M6,3 mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu 9 September 2023, pukul 21.43 WIB. Selanjutnya, gempa dengan kekuatan M5,9 mengguncang Jailolo, Maluku Utara (Malut), Senin 11 September 2023, pukul 19.51 WIB.

Topik Artikel :
BMKG Gempa Bumi gempa
