Kasus Kopi Siandina, Jessica Wongso Sempat Masuk Sel Tikus Sampai Matanya Kering

JAKARTA – Jessica Kumala Wongso telah menjalani tahun ke-7 dalam masa hukumannya selama 20 tahun, sebagai terpidana pembunuhan sahabatnya sendiri Wayan Mirna Salihin.

Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Jessica, saat ini masih berusaha untuk mencari kebenaran dan keadilan pada kliennya, yang ia yakini 99,9% tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini.

Otto kagum pada keteguhan Jessica saat menolak untuk mengajukan grasi (pengurangan masa tahanan) dengan syarat mengaku minta pengampunan.

“Dia bilang om, saya tidak mau grasi, saya tidak mau mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan” ujar Otto mengulang reaksi Jessica saat ia berkunjung ke selnya, dikutip dari Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (8/10/2023).

“Kalau begitu kamu disini? Mau sepuluh tahun lagi, dua puluh tahun lagi saya jalanin terus, karena saya bukan pembunuh, saya tidak pelakunya” tambahnya.

Otto juga menjelaskan, bahwa Jessica pernah dimasukan ke dalam sel tikus (selti), dimana lampu menyala berbulan-bulan sampai mata Jessica menjadi kering.

Diketahui sel tikus adalah sebutan popular para napi untuk sel khusus, sel ini ditujukan untuk menempatkan para tahanan yang melakukan pelanggaran dalam masa tahanan. Sanksi ini sendiri diberikan agar memberikan efek jera pada tahanan yang sulit diatur.

“Saya pernah wawancara juga mantan teroris disini, dimasukin sel tikus berapa lama ga kuat” jelas Deddy dalam podcastnya, “Tetapi Jessica bertahan” balas Otto.