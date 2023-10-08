Buka Sarasehan Nasional 25 Tahun IJTI, Mahfud MD: Televisi Masih Menjadi Media yang Dipercaya

Menko Polhukam Mahfud MD sebut televisi masih jadi media yang dipercaya publik/Foto: Istimewa

JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar malam sarasasehan nasional 25 tahun IJTI, Sabtu (7/10/2023), di Hotel Millennium Jakarta. Acara ini dibuka oleh Menteri Koordintor Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Dalam sambutannya Mahfud MD mengatakan, televisi masih menjadi media yang paling banyak dijadikan referensi untuk mendapatkan informasi bagi publik di tengah banjir informasi di era digital.

“Dari beberapa survei sebagian besar publik masih mempercayai media televisi untuk mendapatkan informasi yang bisa dipercaya,” jelas Mahfud.

Oleh karena itu Mahfud meminta agar jurnalis televisi harus terus bekerja secara professional, berintegritas serta penuh tangung jawab dalam menyajikan berita bagi public.

“Kepercayaan publik harus dijaga dengan menyajikan karya-karya jurnalistik televisi yang baik dan beretika serta bertangung jawab,” tambah Mahfud.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan, untuk menjaga kepercayaan public IJTI terus menumbuhkan semangat jurnalisme positif bagai anggotanya.

“Jurnalisme positif akan terus kita gelorakan agar karya jurnalistik televisi bisa menjadi penerang serta memberikan mafaat di tengah banjir informasi di era disrupsi saat ini,” kata Herik.