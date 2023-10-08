Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT ke-9, Hary Tanoe: Dirgahayu Partai Perindo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |11:22 WIB
HUT ke-9, Hary Tanoe: Dirgahayu Partai Perindo
Hary Tanoesoedibjo: Dirgahayu Partai Perindo/Foto: MNC Media
A
A
A

JAKARTA Partai Persatuan Indonesia (Perindo) hari ini 8 Oktober 2023, merayakan hari jadinya ke-9. Partai Perindo terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi dalam mensejahterakan Indonesia.

“Selamat HUT ke-9 Partai Perindo. Dirgahayu, Partai Perindo! Perindo Menang, Indonesia Sejahtera,”ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) pada laman Instagram miliknya, Minggu (8/10/2023).

Dalam berbagai kesempatan, HT menegaskan Perindo merupakan partai inklusif. Dengan status tersebut, maka semua kalangan bisa masuk ke dalam Partai Perindo. “Jangan membeda-bedakan, partai kita adalah partai inklusif," kata HT.

Di hadapan para pengurus partai di Sulsel, HT juga mengatakan, kehadiran Perindo adalah berjuang untuk NKRI. "Partai kita adalah partai inklusif. Partai untuk semua. Berjuang untuk NKRI. Jadi ada yang mau datang, mau support, kita rangkul,”tegas HT beberapa waktu lalu.

Partai Perindo juga menggunakan gerobak sebagai simbol dari perjuangan. HT menjelaskan, bahwa kesejahteraan itu harus diwujudkan terlebih dahulu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement