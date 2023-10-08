HUT ke-9, Hary Tanoe: Dirgahayu Partai Perindo

JAKARTA – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) hari ini 8 Oktober 2023, merayakan hari jadinya ke-9. Partai Perindo terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi dalam mensejahterakan Indonesia.

“Selamat HUT ke-9 Partai Perindo. Dirgahayu, Partai Perindo! Perindo Menang, Indonesia Sejahtera,”ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) pada laman Instagram miliknya, Minggu (8/10/2023).

Dalam berbagai kesempatan, HT menegaskan Perindo merupakan partai inklusif. Dengan status tersebut, maka semua kalangan bisa masuk ke dalam Partai Perindo. “Jangan membeda-bedakan, partai kita adalah partai inklusif," kata HT.

Di hadapan para pengurus partai di Sulsel, HT juga mengatakan, kehadiran Perindo adalah berjuang untuk NKRI. "Partai kita adalah partai inklusif. Partai untuk semua. Berjuang untuk NKRI. Jadi ada yang mau datang, mau support, kita rangkul,”tegas HT beberapa waktu lalu.

Partai Perindo juga menggunakan gerobak sebagai simbol dari perjuangan. HT menjelaskan, bahwa kesejahteraan itu harus diwujudkan terlebih dahulu.