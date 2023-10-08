Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nyaris Dipenjara karena Laporkan Korupsi, Nurhayati Berterima Kasih ke Mahfud MD

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |12:34 WIB
Nyaris Dipenjara karena Laporkan Korupsi, Nurhayati Berterima Kasih ke Mahfud MD
Nurhayati akhirnya bertemu Mahfud MD/Foto: Ist
JAKARTA - Nurhayati, seroang Kepala Urusan Keuangan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akhirnya bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

Nurhayati sempat jadi tersangka dan nyaris masuk penjara lantaran melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desanya. Namun kasusnya dihentikan setelah ia mengirimkan surat untuk Mahfud MD.

Satu setengah tahun kasus itu berlalu, Nurhayati akhirnya bisa menemui Mahfud MD saat menghadiri undangan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA-UII) Cirebon Raya yang digelar di Kuningan Jawa Barat, (7/10/2023).

"Ahamdulillah terima kasih sebelumnya bapak, karena berkat Pak Mahfud kasus saya selesai diberhentikan, mungkin Allah mengirim pak Mahfud untuk bantu saya," ujar Nurhayati kepada Mahfud MD.

Labih jauh Nurhayati bercerita, sejak kasusnya dihentikan dan dinyatakan bebas dari status tersangka, ia mengaku belum sempat bertemu langsung dan mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD.

Mendengar kabar Mahfud hadir dalam acara bersama IKA UII Cirebon Raya, Nurhayati datang bersama keluarga dan meminta waktu bertemu Mahfud MD.

