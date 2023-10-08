Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Moment Keakraban Ganjar dan Mahfud di Pernikahan Keluarga Kyai Said Aqil Siradj

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |14:00 WIB
Moment Keakraban Ganjar dan Mahfud di Pernikahan Keluarga Kyai Said Aqil Siradj
Ganjar Pranowo, KH Said Aqil dan Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

CIREBON - Capres 2024, Ganjar Pranowo dan Menkopolhukam, Mahfud MD kompak menghadiri pernikahan keponakan mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj di Ponpes KHAS Kempek Cirebon, Minggu (8/10). Keduanya nampak akrab dan terlihat sering ngobrol berdua dengan serius.

Ganjar bersama istri yang datang lebih dulu ke lokasi langsung disambut kyai Said Aqil Siradj dan istri. Tak lama kemudian, Mahfud MD datang dan bergabung ngobrol satu meja dengan Ganjar dan kyai Said.

Keduanya kemudian diajak untuk mengiring pengantin yang merupakan anak dari adik KH Aqil Siradj, KH Muhammad Musthafa Aqil Siradj. Ganjar dan Mahfud MD berjalan bersama dan terlihat ngobrol dengan asyiknya.

Pun saat duduk di kursi tamu undangan, Ganjar dan Mahfud MD nampak duduk berdampingan. Ganjar duduk di sebelah kanan sementara Mahfud MD di sebelah kiri didampingi Kyai Said. Sontak saja pemandangan itu menjadi perbincangan ratusan tamu yang hadir.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud kompak. Sudah pas itu, cocok," ucap beberapa tamu undangan.

Sementara itu, Kyai Said Aqil Siradj yang mewakili tuan rumah sangat berbungah hati atas kedatangan Ganjar dan Mahfud MD. Sebab di tengah kesibukan masing-masing, keduanya masih sempat datang memenuhi undangan pernikahan keluarga KHAS Kempek Cirebon.

"Terimakasih pak Ganjar Pranowo, mantan Gubernur yang sekarang menjadi kandidat Capres 2024. Terimakasih pak Mahfud MD dan semua tamu kehormatan lainnya yang telah sudi memenuhi undangan kami," kata kyai Said mewakili tuan rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement