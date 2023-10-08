Moment Keakraban Ganjar dan Mahfud di Pernikahan Keluarga Kyai Said Aqil Siradj

CIREBON - Capres 2024, Ganjar Pranowo dan Menkopolhukam, Mahfud MD kompak menghadiri pernikahan keponakan mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj di Ponpes KHAS Kempek Cirebon, Minggu (8/10). Keduanya nampak akrab dan terlihat sering ngobrol berdua dengan serius.

Ganjar bersama istri yang datang lebih dulu ke lokasi langsung disambut kyai Said Aqil Siradj dan istri. Tak lama kemudian, Mahfud MD datang dan bergabung ngobrol satu meja dengan Ganjar dan kyai Said.

Keduanya kemudian diajak untuk mengiring pengantin yang merupakan anak dari adik KH Aqil Siradj, KH Muhammad Musthafa Aqil Siradj. Ganjar dan Mahfud MD berjalan bersama dan terlihat ngobrol dengan asyiknya.

Pun saat duduk di kursi tamu undangan, Ganjar dan Mahfud MD nampak duduk berdampingan. Ganjar duduk di sebelah kanan sementara Mahfud MD di sebelah kiri didampingi Kyai Said. Sontak saja pemandangan itu menjadi perbincangan ratusan tamu yang hadir.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud kompak. Sudah pas itu, cocok," ucap beberapa tamu undangan.

Sementara itu, Kyai Said Aqil Siradj yang mewakili tuan rumah sangat berbungah hati atas kedatangan Ganjar dan Mahfud MD. Sebab di tengah kesibukan masing-masing, keduanya masih sempat datang memenuhi undangan pernikahan keluarga KHAS Kempek Cirebon.

"Terimakasih pak Ganjar Pranowo, mantan Gubernur yang sekarang menjadi kandidat Capres 2024. Terimakasih pak Mahfud MD dan semua tamu kehormatan lainnya yang telah sudi memenuhi undangan kami," kata kyai Said mewakili tuan rumah.