Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Penghargaan Ganjar Pranowo Saat Menjadi Gubernur Jawa Tengah

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |15:00 WIB
3 Penghargaan Ganjar Pranowo Saat Menjadi Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo raih penghargaan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo, kerap meraih sejumlah penghargaan yang menggambarkan komitmennya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selama menjabat selama 2 periode, Ganjar memperoleh beberapa penghargaan prestisius.

Lantas apa saja penghargaan yang diterima pria berambut putih itu? Ini adalah tiga penghargaan menginspirasi yang menggambarkan peran dan kontribusi Ganjar dalam memajukan Jawa Tengah.

1. Penghargaan BKN Award 2022

 

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tiga buah penghargaan kepada Ganjar Pranowo. Politisi berambut putih ini menerima tiga penghargaan bergengsi dalam bidang manajemen kepegawaian.

Penghargaan ini mencakup pengakuan khusus atas komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian BKN, peringkat keempat dalam penerapan sistem informasi dan CAT, serta peringkat kelima dalam implementasi manajemen kinerja.

Pemberian penghargaan ini diberikan oleh Bima Haria Wibisana selaku Pelaksana Tugas (Plt) BKN.

Bima menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah yang telah berhasil menjalankan manajemen ASN di wilayahnya masing-masing.

Ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari pengadaan ASN, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), hingga pemanfaatan layanan digital ASN.

“Ini merupakan tahun kedelapan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015, dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN. Untuk pemenang BKN Award Tahun 2022 diumumkan dalam forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2022 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis 21 Juli 2022,” jelasnya.

Selama massa kepemimpinannya Ganjar diketahui senang melakukan kunjungan dadakan atau ‘grebek’ kantor Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Tengah. Kunjungan ini dia lakukan untuk menjaga integritas ASN dan kemampuan mereka melayani publik

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement