3 Penghargaan Ganjar Pranowo Saat Menjadi Gubernur Jawa Tengah

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo, kerap meraih sejumlah penghargaan yang menggambarkan komitmennya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selama menjabat selama 2 periode, Ganjar memperoleh beberapa penghargaan prestisius.

Lantas apa saja penghargaan yang diterima pria berambut putih itu? Ini adalah tiga penghargaan menginspirasi yang menggambarkan peran dan kontribusi Ganjar dalam memajukan Jawa Tengah.

1. Penghargaan BKN Award 2022

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tiga buah penghargaan kepada Ganjar Pranowo. Politisi berambut putih ini menerima tiga penghargaan bergengsi dalam bidang manajemen kepegawaian.

Penghargaan ini mencakup pengakuan khusus atas komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian BKN, peringkat keempat dalam penerapan sistem informasi dan CAT, serta peringkat kelima dalam implementasi manajemen kinerja.

Pemberian penghargaan ini diberikan oleh Bima Haria Wibisana selaku Pelaksana Tugas (Plt) BKN.

Bima menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah yang telah berhasil menjalankan manajemen ASN di wilayahnya masing-masing.

Ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari pengadaan ASN, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), hingga pemanfaatan layanan digital ASN.

“Ini merupakan tahun kedelapan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015, dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN. Untuk pemenang BKN Award Tahun 2022 diumumkan dalam forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2022 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis 21 Juli 2022,” jelasnya.

Selama massa kepemimpinannya Ganjar diketahui senang melakukan kunjungan dadakan atau ‘grebek’ kantor Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Tengah. Kunjungan ini dia lakukan untuk menjaga integritas ASN dan kemampuan mereka melayani publik