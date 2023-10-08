Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SYL ke LPSK, KPK: Pelaku Utama Tak Bisa Dapat Perlindungan Hukum!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |16:01 WIB
SYL ke LPSK, KPK: Pelaku Utama Tak Bisa Dapat Perlindungan Hukum!
Syahrul Yasin Limpo minta perlindungan LPSK/Foto: MPI
JAKARTA - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri merespons kabar Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ali pun berbicara soal pelaku utama yang seharusnya tak mendapat perlindungan hukum.

Hal itu diungkapkan Ali meski tidak secara gamblang menyebut bahwa SYL merupakan pelaku utama. Ia pun menyinggung adanya syarat dan ketentuan untuk menerima perlindungan demi kepentingan hukum.

“Ada syarat dan ketentuan bagaimana seseorang dapat dilindungi demi kepentingan proses hukum, terutama ketika ia berstatus sebagai saksi atau korban bukan sebagai pelaku,” kata Ali kepada wartawan, Minggu (8/10/2023).

“Sama seperti dalam pemberian status justice collaborator, kami sangat yakin seharusnya tak mungkin juga misalnya seorang pelaku utama dalam sebuah kontruksi rangkaian dugaan korupsi akan mendapatkan perlindungan hukum,” tambahnya.

Ia pun hanya merespon santai kabar tersebut. Menurutnya, setiap orang memang mempunyai hak untuk mengajukan perlindungan hukum.

“Nanti di sana (LPSK) akan dinilai apakah layak atau tidaknya seseorang dengan status saksi atau korban mendapatkan hak semacam itu,” tuturnya.

