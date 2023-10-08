Serunya soal Cedera Lionel Messi, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

JAKARTA - Okezone Updates kembali lagi hadir menemani Minggu malam Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak. Beberapa berita yang dibahas adalah tentang kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami yang menjadi kekuatan baru bagi klub milik David Beckham tersebut.

Dominasi Messi seakan tidak bisa dilepaskan dari Inter Miami, hingga ketika Messi absen dalam empat pertandingan maka Inter Miami akan sulit meraih kemenangan.

BACA JUGA:

Cedera yang dialami oleh Messi membuat Miami hanya mencatat 2 kali seri dan 2 kali kalah. Kekalahan ini membuat posisi Inter Miami terancam dalam perebutan slot di babak playoff.