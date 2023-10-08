Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serunya soal Cedera Lionel Messi, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |16:49 WIB
Serunya soal Cedera Lionel Messi, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates kembali lagi hadir menemani Minggu malam Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak. Beberapa berita yang dibahas adalah tentang kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami yang menjadi kekuatan baru bagi klub milik David Beckham tersebut.

Dominasi Messi seakan tidak bisa dilepaskan dari Inter Miami, hingga ketika Messi absen dalam empat pertandingan maka Inter Miami akan sulit meraih kemenangan.

 BACA JUGA:

Cedera yang dialami oleh Messi membuat Miami hanya mencatat 2 kali seri dan 2 kali kalah. Kekalahan ini membuat posisi Inter Miami terancam dalam perebutan slot di babak playoff.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018683/special-report-ironi-kasus-pelecehan-ibu-kandung-terhadap-anaknya-Wb5XXgungX.jpg
SPECIAL REPORT: Ironi Kasus Pelecehan Ibu Kandung terhadap Anaknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement