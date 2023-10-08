Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bursa Cawapres, Erick Thohir Diterima dengan Baik di Lingkungan Nahdlatul Ulama

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |16:52 WIB
Bursa Cawapres, Erick Thohir Diterima dengan Baik di Lingkungan Nahdlatul Ulama
Erick Thohir Cawapres Potensial/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA- Menteri BUMN Erick Thohir dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang namanya semakin menguat dalam bursa cawapres 2024. Dari mulai sisi manajerial, penguasaan dunia internasional serta penghubung generasi generasi milenial.

Pengamat politik Fachry Ali menyatakan, Erick Thohir adalah salah satu kandidat kuat cawapres ini. Dia tokoh yang sangat layak untuk memimpin bangsa ini karena kemampuan manajerial dia.

“Selain itu hubungan Erick Thohir dengan dunia global, penguasaan terhadap dunia global cukup bagus,” ujarnya, Minggu (8/10/2023).

Disisi lain, hubungan dengan para pemuka agama khususnya kiai, ulama dan warga Nahdliyin, Erick Thohir juga cukup dekat.

"Erick juga dapat diterima dengan baik di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, Erick pernah didapuk menjadi Ketua Panitia Peringatan 1 Abad NU,"ujarnya.

"Kalau di NU itu kan harus dilihat indikasinya. Salah satu indikasinya dia Ketua Panitia Satu Abad NU. Kira-kira begitu. Tapi kita nggak tahu satu persatu apa yang mereka katakan, tapi faktanya dia panitia Satu Abad NU," lanjut Fachry.

Fachry menambahkan hal pokok lainnya yang perlu dicatat pada diri Erick Thohir. Dalam usia muda Erick melaju dengan cepat di atas struktur karir dunia usaha.

Fachry juga menyoroti kesuksesan ketika Erick Thohir menjadi orang nomor satu Asian Games 2018.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement