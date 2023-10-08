Bursa Cawapres, Erick Thohir Diterima dengan Baik di Lingkungan Nahdlatul Ulama

JAKARTA- Menteri BUMN Erick Thohir dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang namanya semakin menguat dalam bursa cawapres 2024. Dari mulai sisi manajerial, penguasaan dunia internasional serta penghubung generasi generasi milenial.

Pengamat politik Fachry Ali menyatakan, Erick Thohir adalah salah satu kandidat kuat cawapres ini. Dia tokoh yang sangat layak untuk memimpin bangsa ini karena kemampuan manajerial dia.

“Selain itu hubungan Erick Thohir dengan dunia global, penguasaan terhadap dunia global cukup bagus,” ujarnya, Minggu (8/10/2023).

Disisi lain, hubungan dengan para pemuka agama khususnya kiai, ulama dan warga Nahdliyin, Erick Thohir juga cukup dekat.

"Erick juga dapat diterima dengan baik di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, Erick pernah didapuk menjadi Ketua Panitia Peringatan 1 Abad NU,"ujarnya.

"Kalau di NU itu kan harus dilihat indikasinya. Salah satu indikasinya dia Ketua Panitia Satu Abad NU. Kira-kira begitu. Tapi kita nggak tahu satu persatu apa yang mereka katakan, tapi faktanya dia panitia Satu Abad NU," lanjut Fachry.

Fachry menambahkan hal pokok lainnya yang perlu dicatat pada diri Erick Thohir. Dalam usia muda Erick melaju dengan cepat di atas struktur karir dunia usaha.

Fachry juga menyoroti kesuksesan ketika Erick Thohir menjadi orang nomor satu Asian Games 2018.