Istana Merdeka Masih Terpantau Sepi Jelang Pertemuan Jokowi dengan Syahrul Yasin Limpo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10/2023) malam ini.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia pukul 18.14 WIB di Istana Merdeka masih tampak sepi dan belum ada pejabat lingkungan Istana yang merapat maupun melakukan persiapan.

BACA JUGA:

Sementara itu, diketahui Jokowi telah kembali kunjungan kerja (Kunker) melaksanakan panen raya padi di Desa Ciasem Girang, Ciasem, Subang, Jawa Barat tadi pagi.

Jokowi pun mengiyakan bahwa dia akan ada bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo malam ini. “Iya nanti malam,” ungkap dalam keterangannya usai melaksanakan panen raya

BACA JUGA:

Namun, Jokowi belum menyampaikan terkait apa pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo malam nanti. “Ya gak ngerti, ketemu aja belum kok,” katanya.