HOME NEWS NASIONAL

Temui Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Tiba di Istana Merdeka

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |18:59 WIB
Temui Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Tiba di Istana Merdeka
SYL tiba di Istana Negara/Foto: Binti Mufarida
JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terpantau telah tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10/2023) malam.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Syahrul Yasin Limpo tiba sekitar pukul 18.35 WIB di Istana Merdeka menggunakan Mobil Velvire dengan Nomor Polisi B805 ADT.

 BACA JUGA:

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara itu, diketahui Jokowi telah kembali kunjungan kerja (kunker) melaksanakan panen raya padi di Desa Ciasem Girang, Ciasem, Subang, Jawa Barat tadi pagi.

Jokowi pun mengiyakan bahwa dia akan ada bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo malam ini. “Iya nanti malam,” ungkap dalam keterangannya usai melaksanakan panen raya.

 BACA JUGA:

Namun, Jokowi belum menyampaikan terkait apa pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo malam nanti. “Ya enggak ngerti, ketemu aja belum kok,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan saat ini kursi Mentan diisi oleh Plt, kini dijabat oleh Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo. “Ya Pak Arief udah.”

Telusuri berita news lainnya
