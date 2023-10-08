Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Agung Firman Sampurna Raih Tiga Penghargaan dari FIA UI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:10 WIB
Agung Firman Sampurna Raih Tiga Penghargaan dari FIA UI
PT MNC Asia Holding Tbk raih 3 penghargaan (foto: dok MPI)
A
A
A

DEPOK - Komisaris Utama (Komut) PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), Agung Firman Sampurna meraih tiga penghargaan sekaligus dalam acara peringatan 30 tahun Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) dengan tema 'Bonds Beyond Time 30' yang dihelat di Balai Purnomo Prawiro Kampus UI Depok, Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023). Diketahui Ia menerima langsung Alumni Achievement Awards 2023 kategori Alumni Service Award, Changemaker Award, dan Global Impact Award.

"Hari ini juga selain melakukan acara reuni home coming day kami juga akan memberikan penghargaan kepada para alumni yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara termasuk juga kepada UI khususnya FIA ada beberapa kategori yang kami berikan untuk para alumni," kata Dekan FIA UI, Prof. Dr. Chandra Wijaya saat ditemui dilokasi, Minggu (8/10/2023).

"Ada 12 kategori dan di setiap kategori itu ada dua, ada tiga, ada satu yang memenuhi kriteria misalnya ada award untuk alumni yang memberikan global impact jadi bukan hanya tingkat nasional tetapi tingkat internasional. Adapun yang mendapat award tersebut Bapak Dr Agung Firman Sampurna," imbuhnya.

Chandra menyebut sosok Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu salah satu alumni kebanggaan. Menurutnya penghargaan juga diberikan ke Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190//ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990//deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173802//ptn-CcNA_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275//ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546//petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165240//rektor_universitas_indonesia_heri_hermansyah-JBH4_large.jpg
Rektor UI Akui Kecolongan Undang Akademisi Zionis Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement