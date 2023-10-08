Agung Firman Sampurna Raih Tiga Penghargaan dari FIA UI

DEPOK - Komisaris Utama (Komut) PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), Agung Firman Sampurna meraih tiga penghargaan sekaligus dalam acara peringatan 30 tahun Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) dengan tema 'Bonds Beyond Time 30' yang dihelat di Balai Purnomo Prawiro Kampus UI Depok, Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023). Diketahui Ia menerima langsung Alumni Achievement Awards 2023 kategori Alumni Service Award, Changemaker Award, dan Global Impact Award.

"Hari ini juga selain melakukan acara reuni home coming day kami juga akan memberikan penghargaan kepada para alumni yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara termasuk juga kepada UI khususnya FIA ada beberapa kategori yang kami berikan untuk para alumni," kata Dekan FIA UI, Prof. Dr. Chandra Wijaya saat ditemui dilokasi, Minggu (8/10/2023).

BACA JUGA: MNC Sekuritas Raih 4 Kategori Penghargaan di Indonesia Human Capital Brilliance Awards 2023

"Ada 12 kategori dan di setiap kategori itu ada dua, ada tiga, ada satu yang memenuhi kriteria misalnya ada award untuk alumni yang memberikan global impact jadi bukan hanya tingkat nasional tetapi tingkat internasional. Adapun yang mendapat award tersebut Bapak Dr Agung Firman Sampurna," imbuhnya.

Chandra menyebut sosok Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu salah satu alumni kebanggaan. Menurutnya penghargaan juga diberikan ke Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.