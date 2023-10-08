Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Agung Firman Sampurna: Pemilu 2024 Pilih Pemimpin Bukan Musuh

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:19 WIB
Agung Firman Sampurna: Pemilu 2024 Pilih Pemimpin Bukan Musuh
Komut PT MNC Asia Holding Tbk, Agung Firman Sampurna (foto: dok MPI)
A
A
A

DEPOK - Komisaris Utama (Komut) PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), Agung Firman Sampurna berpesan jelang pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Ia menegaskan bahwa pemilu memilih pemimpin bukan musuh.

"Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa Pemilu 2024 kita memilih pemimpin bukan memilih musuh," kata Firman kepada MNC Portal Indonesia di Balai Purnomo Prawiro Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023).

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan yang perlu menjadi atensi pemimpin yang akan datang. Menurutnya Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI berusaha menempatkan diri sebagai 'center of excellent' dalam upaya mengembangkan tata kelola publik maupun bisnis.

"Kedua siapapun yang menjadi pemimpin tentunya akan menghadapi persoalan utama dalam konteks governancesist atau tata kelola yang dalam konteks tersebut Fakultas Ilmu Administrasi berusaha menempatkan dirinya sebagai center of excellent dalam pengembangan tata kelola tersebut. Baik bagi tata kelola publik maupun konteks tata kelola bisnis," ucapnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama (Komut) PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), Agung Firman Sampurna meraih tiga penghargaan sekaligus dalam acara peringatan 30 tahun Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) dengan tema 'Bonds Beyond Time 30' yang dihelat di Balai Purnomo Prawiro Kampus UI Depok, Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023). Diketahui Ia menerima langsung Alumni Achievement Awards 2023 kategori Alumni Service Award, Changemaker Award, dan Global Impact Award.

"Hari ini juga selain melakukan acara reuni home coming day kami juga akan memberikan penghargaan kepada para alumni yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara termasuk juga kepada UI khususnya FIA ada beberapa kategori yang kami berikan untuk para alumni," kata Dekan FIA UI, Prof. Dr. Chandra Wijaya saat ditemui dilokasi, Minggu (8/10/2023).

Halaman:
1 2
      
