HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan Syahrul Yasin Limpo Bertemu Satu Jam di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:28 WIB
Jokowi dan Syahrul Yasin Limpo Bertemu Satu Jam di Istana
Syahrul Yasin Limpo bertemu Jokowi di Istana (foto: MPI/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bertemu sekitar satu jam di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10/2023) malam ini.

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo tiba di Istana sekitar pukul 18.35 WIB. Kemudian, awak media diizinkan untuk mengabadikan momen pertemuan di Ruang Jepara Istana Merdeka itu sekitar pukul 19.15 WIB.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Presiden Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih, sementara itu Syahrul Yasin Limpo mengenakan batik berwarna ungu.

Sementara itu, awak media dilarang untuk mengabadikan vidio pertemuan. Hanya bisa mengambil foto pertemuan.

Awak media yang menunggu di pintu keluar pun tidak melihat kepulangan Syahrul Yasin Limpo dari Istana. Namun, Syahrul Yasin Limpo dilaporkan meninggalkan Istana sekitar pukul 19.34 WIB dengan mobil yang berbeda saat dia tiba.

Hingga pertemuan selesai, awak media tidak mendapatkan informasi mengenai pertemuan keduanya.

(Awaludin)

      
