Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rahasia Jitu Ganjar Pranowo Turunkan Angka Stunting Jateng: Indonesia Selanjutnya!

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:34 WIB
Rahasia Jitu Ganjar Pranowo Turunkan Angka Stunting Jateng: Indonesia Selanjutnya!
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu fokus utama dari Calon Presiden Ganjar Pranowo saat menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah adalah menurunkan angka stunting. Hal tersebut menjadi komitmen yang ditekankan Ganjar dalam merealisasikan program kerja ini sampai ke pelosok daerah.

Setidaknya ada 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menjadi fokus utama program kerja dari Ganjar Pranowo, di antaranya Banyumas, Blora, Banjarnegara, Brebes, Cilacap, Purbalingga, Pemalang, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonosobo, Wonogiri, Demak, Grobogan, Klaten, Kebumen, dan Magelang.

Stunting sendiri adalah masalah gizi kronis yang terjadi dikarenakan kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu penjang yang mengakibatkan pertumbuhan yang terganggu pada anak. Baik pertumbuhan fisik maupun perkembangan otak dan motorik. Biasanya, stunting sendiri mulai terjadi saat anak masih berada di dalam kandungan. Namun, gejalanya baru terlihat saat sang anak masuk dalam usianya yang ke dua tahun.

Ganjar sendiri sangat fokus terhadap masalah ini dikarenakan pernyataan Kemenkes yang menyatakan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan stunting ini Ganjar menggulirkan program-program seperti Jo Kawin Bocah, JateNG GayeNG NginceNG woNG meteNG (5Ng), melakukan pengukuhan tim percepatan penurutan stunting, menyalurkan beras fortifikasi, memberi tugas kepada kepala desa agar menjadi bapak asuh, dan membuat rumah penitipan khusus anak stunting.

“Jadi ada program yang memperhatikan ibu-ibu hamil. ‘Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng’ itu merupakan program untuk memeriksakan anak sejak awal lalu memberikan asupan gizi yang baik kepada si anak, melakukan kontrol terhadap sang anak terus menerus, dan juga mengontrol si anak dari lahir sampai dapat diberikan ASI Ekslusif”, jelas Ganjar.

Keberhasilan mantan Gubernur Jawa Tengah ini dalam menekan stunting sudah terlihat melalui data yang dihitung dan dilaporkan oleh Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), angka stunting di Jawa Tengah pada tahun 2018 berada pada angka 24,4 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement