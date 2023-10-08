Ganjar Pranowo Sosok Penerus Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden Jokowi

JAKARTA - Ganjar Pranowo memiliki salah satu keunggulan dibanding calon presiden (capres) lainnya, yaitu mempunyai karakter seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Politik Kusnanto Anggoro saat menjadi narasumber di acara rilis survey nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan membuat kelompok milenial kampus juga meyakini bahwa Ganjar Pranowo sebagai Capres ideal. Acara tersebut memiliki tema ‘Capres Pilihan Milenial Kampus’ dan diadakan di Jakarta, Sabtu 15 Juli 2023.

Yang jadi pertanyaan sekarang, Apakah sosok Ganjar Layak jadi Presiden pengganti Jokowi? Jawabannya adalah layak, karena Ganjar dianggap punya karakter mirip Jokowi.

“Menurut saya, keunggulan Ganjar ada di karakternya yang hampir mendekati Presiden Jokowi,” ujar Kusnanto.

Ia juga menyebut keunggulan Ganjar Pranowo dibandingkan pesaingnya adalah memiliki pengalaman sebagai politisi saat bekerja di DPR dan menjabat kepala daerah.

“Meski Anies juga memiliki latar yang sama, tapi hasil survey dari kalangan kritis kampus ini memperlihatkan realitas yang berbeda. Begitu pula Prabowo Subianto yang bisa dipahami oleh sebab pengalamannya yang belum begitu teruji sebagai kepala daerah,” lanjut Kusnanto.

Diketahui, survei terbaru LPI menunjukkan Ganjar Pranowo menjadi capres ideal versi milenial kampus. Ganjar mengungguli dua pesaingnya, yakni Prabowo dan Anies. Ini menjawab pertanyaan banyak orang soal apakah Ganjar Layak jadi presiden pengganti Jokowi.

“Dari semua indikator yang diukur, Ganjar unggul dengan angka 36,18 persen, Prabowo dengan 33,75 persen, dan Anies dengan 30,07 persen,” ujar Direktur LPI Boni Hargens.

Indikator yang dimaksud adalah rekam jejak, integritas, kompetensi, skill, leadership, nasionalisme, dan keselarasan dengan leadership Presiden Jokowi. Dari aspek rekam jejak, Ganjar unggul dengan angka 37,44 persen, disusul Prabowo dengan 34,38 persen dan Anies dengan 28,18 persen.