SYL dan Jokowi Bertemu 1 Jam: Terima Kasih, Pamit dan Minta Maaf

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (8/10/2023). malam. Dalam selama satu jam pertemuan itu Syahrul Yasin Limpo berpamitan langsung kepada orang nomor satu di Indonesia.

Politikus Partai NasDem itu diketahui datang pada pukul 18.35 WIB. Syahrul kemudian meninggalkan Istana tepat pada pukul 19.34 WIB.

SYL terlihat datang dengan mengenakan pakaian batik rapih, ia duduk di sebelah kanan Jokowi, sementara pertemuan itu juga dihadiri Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Syahrul dalam pertemuan tersebut berpamitan langsung.

“Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pak Presiden yang menunjuk saya sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 lalu. Saya anggap itu kepercayaan dan tugas yang harus Saya jalankan sebaik-baiknya untuk mengurus Pertanian di Republik ini agar lebih bermanfaat bagi Rakyat Indonesia,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (8/10/2023).

Dirinya juga menyampaikan bentuk pertanggungjawbannya dengan menyampaikan laporan kinerja selama menjadi eprtanian sejak 2019-2023. Ia pun menyempatkan menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak mampu menyelesaikan tugasnya hingga masa akhir jabatan Jokowi.

“Namun demikian, Saya juga mohon maaf dan pamit pada Bapak Presiden karena tidak bisa menyelesaikan tugas atau tidak bisa lagi membantu Bapak Presiden sampai akhir masa jabatan,” tuturnya.