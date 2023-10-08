Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pamit ke Jokowi, SYL Ngaku Akan Kooperatif Hadapi Proses Hukum di KPK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |22:18 WIB
Pamit ke Jokowi, SYL <i>Ngaku</i> Akan Kooperatif Hadapi Proses Hukum di KPK
Syahrul Yasin Limpo (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo berpamitan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (8/10/2023). Syahrul kemudian langsung mendeklarasikan dirinya kooperatif terhadap proses hukum di Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) yang menyeret namanya.

“Tentang Proses hukum yang sedang berjalan ini, Saya sampaikan bahwa Saya akan menghadapi hal tersebut secara koperatif,” kata Syahrul dalam keterangannya, Minggu (8/10/2023).

Ia pun mengaku akan membuat pembelaan atas apa yang dituduhkan kepada dirinya. Dirinya juga memastikan pembelaan itu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Hukum memberikan hak pada kita yang dituduh melakukan sesuatu untuk membuat pembelaan yang sebaik-baiknya. Hal tersebut akan saya lakukan yang tentu saja dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Ia pun menutup keterangannya dengan berharap agar pemberantasan korupsi bisa lebih kuat. Syahrul juga menyinggung agar pemberantasan korupsi tidak dicampuradukkan kepentingan politik praktis.

“Demikian, Saya sampaikan hal ini pada seluruh masyarakat Indonesia. Saya berharap semoga ke depan Pertanian Indonesia menjadi jauh lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh Rakyat Indonesia. Semoga ke depan upaya penegakan hukum dan pemberatasan korupsi lebih kuat dan dilakukan secara bersih, serta tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik praktis,” tutupnya.

Sebagai informasi, KPK telah meningkatkan status penyelidikan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang sudah naik ke penyidikan tersebut dikabarkan terkait suap jual beli jabatan.

Awalnya, ada tiga klaster dugaan korupsi yang diselidiki KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga klaster itu yakni terkait penyalahgunaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan negara, dugaan jual beli jabatan, hingga dugaan penerimaan gratifikasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178378//kpk_periksa_biro_perjalanan_terkait_dugaan_korupsi_kuota_haji-egrP_large.jpg
Usai Jatim, KPK Periksa Biro Perjalanan di Yogyakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178316//bos_pt_iae_arso_sadewo_ditahan_kpk-Blix_large.jpg
Kasus Korupsi Gas PGN, Bos PT IAE Arso Sadewo Resmi Ditahan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178206//kpk-D8yE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Periksa 5 Bos Biro Perjalanan di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178122//mobil_hyundai_palisade-UN13_large.jpg
KPK Sita Mobil Hyundai Palisade dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178086//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-kgM8_large.jpg
Kasus Korupsi Dana Operasional Papua, KPK Dalami Jejak Uang Rp1,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178006//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nL6X_large.jpg
Respons KPK Terkait Permintaan Mahfud MD Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement