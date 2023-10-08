Ganjar Salut dengan Anak-Anak Muda di Jakbar yang Sulap Lahan Kosong Tengah Kota Jadi Perkebunan

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengunjungi Taman Agro Wisata yang ada di wilayah Kampung Jalan Kampung Salo, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Sabtu (7/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Ganjar melihat perkebunan di tengah kota hasil garapan warga sejak 2019 lalu. Di sana, mantan Gubernur Jawa Tengah itu merasa takjub dengan aktifnya warga membuat perkebunan di tengah kota Jakarta.

"Ini menarik karena mereka memanfaatkan lahan, ini lahan kosong yang mereka pinjam dan kemudian dimanfaatkan," kata Ganjar Pranowo usai kunjungannya di Taman Agro Wisata, Kembangan.

"Terus kemudian ada anak anak muda yang punya keterampilan membantu warga yang ada di sini sehingga lahannya dimanfaatkan secara optimal," imbuh Ganjar.

Selain itu, Ganjar melihat sesuatu yang menarik dari tempat tersebut adalah pengolahan sampah oleh warga, yang mana tempat perkebunan tengah kota itu terlihat bersih dan nampak sejuk.