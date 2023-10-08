5 Fakta Lettu GDW Lawan Arah Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ, Ternyata Idap Epilepsi

JAKARTA - Lettu Gerie Desano Wibisono (GDW) berkendara lawan arah mengakibatkan kecelakaan beruntun di ruas Tol Mohammed Bin Zayed (MBZ) beberapa waktu yang lalu. GDW ternyata dinyatakan mengidap epilepsi.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Masih Dirawat

Komandan Polisi Militer Kodam Jaya (Danpomdam), Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar menyampaikan GDW mengidap penyakit epilepsi sehingga masih membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Kolonel Irsyad mengatakan, hal tersebut selepas penyerahan berkas di Oditurat Militer II-07/Jakarta, Cakung, Jakarta Timur.

"Yang bersangkutan (Lettu GDW) sampai saat ini dinyatakan memiliki ada penyakit yang namanya epilepsi," ujar Irysad kepada awak media, Sabtu (7/10/2023).

2. Belum Bisa Proses Hukum

Lantaran kondisi penyakit yang diderita GDW tersebut, pihaknya belum bisa memproses hukum yang tengah dijalaninya. GDW diketahui masih menjalani pengobatan yang disampaikan oleh Danpomdam, menyebabkan dirinya dapat melakukan tindakan di luar kesadarannya.

3. Melakukan Tindakan Tanpa Disadari

Irsyad mengatakan, informasi yang lebih detail soal penyakit tersebut akan dijelaskan oleh Kakesdam.

"Silakan nanti tanyakan ke Kakesdam (Kepala Kesehatan Kodam Jaya), itu di mana yang bersangkutan dapat melakukan tindakan yang tanpa disadari, sehingga sampai saat ini GDW masih dalam proses perawatan di satuannya," ucap Irsyad.