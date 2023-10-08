Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi Minta Pemprov DKI Selesaikan Masalah Jakarta, dari Kabel Optik Semrawut hingga Sampah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |07:57 WIB
Kabel Optik Semrawut di Jakarta/Foto: Antara
Kabel Optik Semrawut di Jakarta/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta seluruh jajarannya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk fokus menyelesaikan masalah di wilayahnya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan di Balai Kota DKI, di antaranya kepada para Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Wali Kota dan Bupati bersama sekretaris kota/kabupaten, para Kepala Dinas, Kepala Bidang, hingga Kepala Suku Dinas di masing-masing wilayah DKI Jakarta.

Dia menyoroti beberapa hal yang mendapat perhatian khusus. Salah satunya terkait penanganan sampah. Ia kemudian meminta Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup di kabupaten/kota agar mempercepat penyelesaian masalah sampah di wilayahnya, demi menjaga kebersihan kota dan kesehatan warga Jakarta.

“Terkait kebersihan, sudin-sudin harus mencari satu atau dua titik lokasi yang bisa diselesaikan (masalah) sampahnya,” kata Heru dalam keterangannya dikutip, Minggu (8/10/2023).

Heru juga meminta setiap wilayah kabupaten/kota memiliki Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) percontohan, sehingga dapat melakukan pembinaan untuk memajukan UMKM agar naik kelas.

“Mengenai UMKM, saya meminta setiap wilayah ada percontohan yang baik,” ujar Heru Budi Hartono.

Heru juga meminta organisasi perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun wilayah secara bersama-sama dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir, serta terkait pengawasan kabel optik.

