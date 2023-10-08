Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apes, Motor Seorang Remaja Tertinggal saat Tawuran di Fly Over Cipendawa Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |10:07 WIB
Apes, Motor Seorang Remaja Tertinggal saat Tawuran di Fly Over Cipendawa Bekasi
Pelajar Tawuran/Ilustrasi Okezone
A
A
A

BEKASI - Tawuran antar kelompok remaja pecah di Fly Over Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tawuran juga menggunakan senjata tajam dan membuat warga resah.

Dalam video yang diterima MNC Portal Indonesia, dua kelompok remaja terlihat saling mengayunkan senjata tajam jenis celuritnya menyerang satu sama lain.

Bahkan tawuran juga terlihat menggunakan petasan. Situasi ini membuat resah lantaran pengguna jalan masih ada yang bermobilitas di ruas jalan tersebut.

Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sukadi membenarkan peristiwa tersebut. Polisi, kata dia, langsung dikerahkan ke lokasi tak lama setelah mendapatkan laporan.

“Pihak kepolisian sudah datang, namun para aksi tawuran sudah membubarkan diri,” kata Sukadi kepada wartawan, dikutip Minggu (8/10/2023).

Polisi tetap melakukan penyisiran barang bukti di lokasi kejadian tawuran. Hasilnya polisi menemukan barang bukti benda sajam dan kendaraan sepeda motor yang diduga tertinggal.

